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لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في محافظة الرياض، والجبيل، وجازان.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مستشار رئيسي إدارة المواهب (الرياض).

– فني محلل (الجبيل).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

– مشرف أول المواد الخام (جازان).

– مشغل لوحة (الجبيل).

– مشرف والصيانة والتخطيط (جازان).

– مستشار رئيسي إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

– مهندس التحكم في العمليات (الجبيل).

– مستشار الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف “هنا” .

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