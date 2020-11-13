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النائب العام: خطاب خادم الحرمين يرسخ القيم والمبادئ الإسلامية السمحاء ويؤكد المضي قدماً نحو الريادة بين دول العالم
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تواصل – فريق التحرير :

‏نوه معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى والذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كافة الأصعدة ورفاهية المواطن.

‏وقال المعجب إن الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بقدرات عالمية فائقة أظهرت تعامل إنساني فريد، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حققت تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة عادت بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

‏وأشاد معاليه بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة أكد الملك حفظه الله من خلالها على النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً وتعزيز أوجه العيش الكريم وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن، ‏راصداً لأهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

‏وختم معاليه تصريحه سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه .

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