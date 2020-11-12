«وزير المالية»: تصريح «ولي العهد» يؤكد خطوات المملكة الكبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن ما تضمنه تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 التي تُعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للمملكة.

ونوّه الوزير في تغريدات عبر حسابه في تويتر، إلى أن القطاع المالي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، مبيناً أنه يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد؛ والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الاصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.

وقال الجدعان، إن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.