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طبيب يروي تفاصيل استخراج «230 مسماراً» من بطن مريض بجدة.. ليست المرة الأولى (فيديو)

طبيب يروي تفاصيل استخراج «230 مسماراً» من بطن مريض بجدة.. ليست المرة الأولى (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث استشاري الجراحة العامة والأورام السرطانية، الدكتور نعيم شعيبي، عن تفاصيل حالة المريض الذي أجرى له عملية جراحية استخرج على إثرها كمية من المسامير والزجاج وصلت إلى أكثر من 230 مسماراً.

وقال شعيبي – عبر برنامج “يا هلا” – إن المريض يعاني من اعتلالات نفسية تجعله يصاب بالهلوسة فيرغب بإيذاء نفسه وهي حالة شائعة بين مرضى الشيزوفرانيا (انفصام الشخصية)، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيه نفس المريض بابتلاع المسامير.

وأضاف أن المريض سبق له ابتلاع كمية من المسامير قبل سنتين وعولج في نفس المستشفى، لكن هذه المرة حضر للطوارئ وحالته متأخرة، وكان التشخيص سهلا، فقمنا بعمل أشعة مقطعية فقط لمعرفة مكان المسامير التي كانت في معدته، لافتاً إلى أن المسامير لم تكن مدببة وإلا لثقبت المعدة وساءت حالته.

وتابع استشاري الجراحة العامة والأورام السرطانية، الدكتور نعيم شعيبي أن العملية الجراحية تمت بعمل شق جراحي في البطن ثم جدار المعدة واستُخرجت المسامير مع قطع من الزجاج، وهي من الحالات النادرة نظرا للكمية الكبيرة من المسامير.

 

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