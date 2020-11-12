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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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إطلاق نار على سفارة المملكة في هولندا.. والشرطة تحقق في الحادثة (فيديو)

إطلاق نار على سفارة المملكة في هولندا.. والشرطة تحقق في الحادثة (فيديو)
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تواصل – واس :

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم الخميس 26/3/1442هـ الموافق 12/11/2020م، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات ولله الحمد.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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