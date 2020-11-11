مستشفى الملك فيصل التخصصي يُعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض وجدة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)