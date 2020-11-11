قناة “الإخبارية”: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

ذكرت قناة الإخبارية منذ قليل عن قيام الجهات الأمنية بعمل طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة .

وأكد مراسل قناة الإخبارية أن ما يتم تداوله عن عدد كبير للإصابات لم يتم تحديدها حتى الآن وليس دقيقاً، وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.

فيما أظهرت الكاميرات انسيابية حركة السير بشكل طبيعي ، وأشار مراسل القناة إلى تواجد طاقم أمني متكامل من كافة القطاعات الأمنية ، للحفاظ على أمن المتواجدين بالمنطقة من مواطنين ومقيمين ووفود دبلوماسية .