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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن بيان “كبار العلماء” حول جماعة الإخوان الإرهابية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن بيان “كبار العلماء” حول جماعة الإخوان الإرهابية
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تواصل- واس:

يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الجمعة القادمة الحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام.

ويتطرق الخطباء إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذلك بناء على توجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لخطباء الجوامع.

 

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