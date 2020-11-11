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«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»

«شركة الكهرباء» توضح خطوات تقديم طلب «عداد مؤقت»
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت شركة الكهرباء أنه يمكن التقدم بطلب عداد مؤقت ، عبر موقع الشركة “هنا” .

وقالت الكهرباء ردًا على استفسار بشأن طريقة التقدم بطلب عداد مؤقت، أنه بعد الدخول على موقع الشركة يتم الضغط على أيقونة خدمات إضافية، ثم الضغط على طلبات الخدمة الكهربائية، والضغط على عداد مؤقت.

وأكدت الكهرباء في وقت سابق أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، وبدون أي تكاليف على المشتركين.

وأوضحت شركة الكهرباء أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

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