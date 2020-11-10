الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تصريح مثير للجدل.. بومبيو يعد بولاية ثانية لـ«ترامب» و«بايدن» يعلق

تصريح مثير للجدل.. بومبيو يعد بولاية ثانية لـ«ترامب» و«بايدن» يعلق
0

تواصل – وكالات:

في تصريح مثير للجدل، وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الثلاثاء بعملية “انتقالية سلسة” في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية، لكنه عاد وقال إنه الانتقال السلس للسلطة سيحدث “بغض النظر عن الفائز”.

وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة عدم اعتراف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، الثلاثاء: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

بايدن يعلق

في سياق متصل قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجها دعوة إليه من أجل الحديث.

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن “عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به”، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت “وهي تجري على قدم وساق”.

وذكر أن تعاطي “زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان.. تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا”.

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول “سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم”، مضيفا “سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من يناير”.

مواد ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يرد على “خامنئي”: تُنفق مليارات الدولارات لحماية حكم اللصوص

وزير الخارجية الأمريكي يرد على “خامنئي”: تُنفق مليارات الدولارات لحماية حكم اللصوص

أول تصريح لـ«جو بايدن» بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا

أول تصريح لـ«جو بايدن» بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا

احتجاز رجل هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز «بايدن» في الانتخابات الأمريكية

احتجاز رجل هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز «بايدن» في الانتخابات الأمريكية

السلطات الأمريكية تفرض حظر طيران مؤقت على مقر إقامة «بايدن»

السلطات الأمريكية تفرض حظر طيران مؤقت على مقر إقامة «بايدن»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>