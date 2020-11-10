معلم يتابع دروس القرآن مع طلابه أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، تفاني معلم في تقديم الدروس لطلابه رغم ظروفه الصحية عبر “منصة مدرستي”، وذلك أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج.

وظهر المعلم في المقطع وهو يجلس على السرير الأبيض ويمسك هاتفه ويقدم درساً في مادة القرآن الكريم لطلابه وسط تفاعل من الطلاب.

وقال مكتب التعليم ببيشة، معلقا على المقطع، إن المعلم يُدعى عبدالله ردة، ويعمل في مدرسة الملك فهد الابتدائية.