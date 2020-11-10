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بين سجن لسنوات وغرامة بالملايين.. بماذا حذّرت «النيابة» مرتكبي جرائم البيئة؟

بين سجن لسنوات وغرامة بالملايين.. بماذا حذّرت «النيابة» مرتكبي جرائم البيئة؟
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تواصل – فريق التحرير

وجّه النيابة العامة تحذيرًا شديدًا لمنتهكي حقوق البيئة والاحتطاب الجائر، حيث سيواجهون عقوبات تصل لـ 10 سنوات وغرامات تصل لـ 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إناستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني.

وتابعت “النيابة”: “يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ”.

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