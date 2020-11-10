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«الزكاة والدخل» تكشف عن آخر موعد لتقديم إقرارات «ضريبة السلع الانتقائية»

«الزكاة والدخل» تكشف عن آخر موعد لتقديم إقرارات «ضريبة السلع الانتقائية»
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تواصل – واس :

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وتهيب الهيئة بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم بواسطة موقعها الإلكترونيgazt.gov.saتجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أوالبريد الإلكتروني  ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئةgazt.gov.sa.

يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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