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وفاة “صائب عريقات” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جراء إصابته بـ”كورونا”

وفاة “صائب عريقات” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جراء إصابته بـ”كورونا”
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تواصل – فريق التحرير :

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس “كورونا” ، بحسب العربية نت .

وكان المستشفى الذي يتعالج فيه عريقات ، قد أعلن أن حالته تدهورت وأصبحت “حرجة”، موضحا بأن “علاج عريقات تحديا كبيرا”.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الشهر الماضي إصابة عريقات بالفيروس ، وأضاف بيان المستشفى “يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا خاصة وأنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا”.

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