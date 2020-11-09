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«قوات الأمن البيئي» تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب قبل بيعه في الرياض

«قوات الأمن البيئي» تضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12,5 طناً من الحطب قبل بيعه في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

ضمن الحملة التي تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي لتنفيذ التعليمات التي تقضي بمنع الاحتطاب، ضبطت القوات اليوم (10) عشرة مخالفين من باعة الحطب المحلي، (خمسة مواطنين وثلاثة مقيمين واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود)، بحوزتهم (12.5) طناً من الحطب المحلي الذي تم عرضه للبيع بحي العزيزية في مدينة الرياض باستخدام 10 مركبات، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

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