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توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف.

كما توقّعت الأرصاد هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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