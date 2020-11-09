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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الثلوج تكسو تبوك باللون الأبيض (فيديو)

الثلوج تكسو تبوك باللون الأبيض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلاله تساقط البرد والثلوج على تبوك صباح اليوم الاثنين، حيث اكتست المدينة باللون الأبيض.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، الشرقية).

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