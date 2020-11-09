شاهد.. مقطع يوثق بردية مفرق الجهرة بمنطقة تبوك

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق بردية مفرق الجهرة ، بمنطقة تبوك .
وأظهر الفيديو كيف غطى البرد رمال المنطقة وحولها إلى لوحة بيضاء ، بعد أن افترشت الثلوج الأرض .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، قد أصدرت تنبيها بشأن توقعات برياح نشطة وسحب رعدية ، ونشاط في الرياح السطحية وكذلك تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك .
فيديو 🔴
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في بوادر موسم خير بإذن الله ..
شاهد تصوير يوثق بردية مفرق الجهرة بمنطقة تبوك .
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تصوير:فهد الطرفاوي
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— خبر عاجل (@AJELNEWS24)November 9, 2020