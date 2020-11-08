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رأيت الموت بعيني.. قائد الدراجة النارية يروي تفاصيل حادث الدهس وهذه عقوبة الجاني (فيديو)

رأيت الموت بعيني.. قائد الدراجة النارية يروي تفاصيل حادث الدهس وهذه عقوبة الجاني (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث مُتعمد من قبل قائد مركبة في أحد شوارع مدينة جدة، عن تفاصيل الحادث.

وقال قائد الدراجة ويدعى محمد خياط، إنه رأى الموت بعينه ولم يستطع التنفس وقت الحـادث، مضيفا إنه فوجئ بقائد المركبة وهو يتعمد الخروج عن مساره والاقتراب منه، وعدم الالتفات لتنبيهاته وإفساح الطريق له.

وتابع أنه حاول تحذير قائد المركبة أكثر من مرة دون فائدة، مبيناً أن الأخير دخل بقوة في مساره لاعتراض طريقه، قبل أن يصطدم به ويسقطه على الأرض، مضيفا أنه تعرض لعدة رضوض في جسده وجروح من الدرجة الأولى وكسر في إصبع يده اليمنى.

ولفت قائد الدراجة النارية إلى أن الجهات المعنية قبضت على قائد المركبة، وأنه واثق بتطبيق عقوبة رادعة بحقه، وفقا لـ”عكاظ”.

في سياق متصل قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، إنّ هذا الاعتداء المتعمد صفة تنم عن الاستخفاف بأرواح الناس، والمعتدي يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا نتج عن هذا الحادث وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما.

 

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