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نقل مصلى ركعتي «سنة الطواف» إلى الدور الأرضي بـ«المسجد الحرام»

نقل مصلى ركعتي «سنة الطواف» إلى الدور الأرضي بـ«المسجد الحرام»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بنقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “مواكبة لزيادة أعداد المعتمرين في المرحلة الثالثة، ولتفعيل جميع مسارات المطاف وضمان انسيابية الحركة؛ الرئيس العام يوجه بنقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام”.

 

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