لتخفيف ضيق التنفس والكحة.. 6 نصائح مهمة لمصابي فيروس كورونا

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للتخفيف من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال الشعور بضيق في التنفس فيجب الالتزام بما يلي:

– حافظ على هدوئك

– اجلس بشكل معتدل على المقعد وأرخي كتفيك

– تنفس بعمق

وإذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءا تواصل مباشرة مع (937) أو التوجيه مباشرة إلى الطوارئ.

وفي حالة الكحة فينصح بما يلي:

– استلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم

– تجنب الاستلقاء على ظهرك

– تواصل معنا عبر 937 للحصول على المشورة الطبية