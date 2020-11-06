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السلطات الأمريكية تفرض حظر طيران مؤقت على مقر إقامة «بايدن»

السلطات الأمريكية تفرض حظر طيران مؤقت على مقر إقامة «بايدن»
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تواصل- وكالات

فرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية “منطقة حظر طيران” مؤقتة على مقر إقامة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في ولاية ديلاوير .

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية ، يبدو أن التقييد هو أحد الإجراءات التي تم وضعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دون الإعلان عن فوز أي مرشح حتى الجمعة. وذكرت الشبكة أن حظر ربما يشمل منزل نائبة بايدن، كامالا هاريس.

وينتهي العمل بالقرار، اليوم السبت، وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمر بعد يوم الانتخابات  حيث أدرجت القيود تحت بند “أسباب أمنية خاصة”. لا يُسمح للطيارين بالتحليق فوق المنطقة، إلا في ظروف استثنائية، مثل أسباب السلامة والطوارئ.

وتقييد حركة الطيران ليس غير معتاد، فقد تم وضع برج ترامب ومقر إقامة مايك بنس في إنديانابوليس تحت قيود مماثلة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقا لموقع “إيربورت تكنولوجي” المتخصص في حركة الطيران.

 

 

 

 

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