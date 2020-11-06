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تحذير من «التعليم» لمنسوبيها بشأن استخدام منصاتها لتحقيق منفعة شخصية

تحذير من «التعليم» لمنسوبيها بشأن استخدام منصاتها لتحقيق منفعة شخصية
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة التعليم، منسوبيها من استخدام أنظمتها بغرض تحقيق منفعة شخصية.

ووفقاً لـ”الميدان التعليمي” حظرت الوزارة، كذلك انتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع، أو أي ملكية فكرية أخرى، أو قوانين أو لوائح مماثلة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية.

وأكدت الوزارة، على منسوبيها التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد (متاح، مقيد،سري، سري للغاية) وبما يتوافق مع معيار تصنيف وترميز البيانات وسياسات الإدارة العامة للأمن السيبراني الخاصة بالوزارة بشكل يضمن حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.

وطالبت الوزارة، جميع الموظفين الالتزام بسياسة المكتب الآمن والنظيف، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة، بالإضافة لتأمين جميع وسائل التخزين، كما أكدت منع استخدام أنظمتها وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض لا يتعلق بنشاط وأعمال الوزارة.

كما طالبت الوزارة، بعدم استخدام الطابعات للأغراض الرسمية فقط، مع عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة.

وأكدت الوزارة، على منع نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون تصريح مسبق وموافقة رسمية من قبل الإدارة العامة للإعلام والاتصال.

كما منعت الوزارة، القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة الحماية الخاصة مثل برامج مكافحة الفيروسات، وجدار الحماية، دون الحصول على تصريح مسبق من قبل الإدارة العامة للأمن السيبراني.

 

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