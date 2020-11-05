الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يكره النوم بعد صلاة الفجر؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

هل يكره النوم بعد صلاة الفجر؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم كراهة النوم بعد صلاة الفجر.

وقال الشيخ المصلح إن الهدي النبوي لوقت ما بعد صلاة الفجر أن يعمره الإنسان بذكر الله عز وجل، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس، هكذا جاء في صحيح مسلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.

وأضاف الشيخ المصلح أن وقت ما بعد صلاة الفجر، وقت عظيم مبارك كثير الخيرات، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بورك لأمتي في بكورها).

 

مواد ذات صلة

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر بالحرم المكي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر بالحرم المكي

«مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر

«مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر

الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو)

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>