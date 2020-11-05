هل يكره النوم بعد صلاة الفجر؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم كراهة النوم بعد صلاة الفجر.

وقال الشيخ المصلح إن الهدي النبوي لوقت ما بعد صلاة الفجر أن يعمره الإنسان بذكر الله عز وجل، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس، هكذا جاء في صحيح مسلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.

وأضاف الشيخ المصلح أن وقت ما بعد صلاة الفجر، وقت عظيم مبارك كثير الخيرات، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بورك لأمتي في بكورها).