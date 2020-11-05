«تداول» تُلزم مصدري «الأوراق المالية» بإتاحة معلوماتها باللغتين العربية والإنجليزية

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أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 903/0/1442هـ الموافق 26/10/2020م، المتضمن إلزامية أن يكون أي إشعار للسوق وأي إفصاح للجمهور يقوم به المصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق الرئيسية – وفقاً لقواعد الإدراج – باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ابتداءً من تاريخ 01/01/2021م، باستثناء الشروط والأحكام لصناديق الاستثمار المتداولة؛ بحيث يكون الإفصاح عنها ملزماً باللغة الإنجليزية اعتباراً من 01/04/2021م.

ويأتي هذا القرار استمراراً لسعي الهيئة في تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعزيز الشفافية وتسهيل تدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بتقييم متطلبات الإفصاح النظامية واتخاذ التعديلات اللازمة الرامية إلى زيادة جودة وشمولية الإفصاح في السوق المالية ومتابعة الالتزام به.

كما أن إتاحة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية تحقق العدالة للمستثمر المحلي والأجنبي وتساهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجرائها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات من مصادرها الموثوقة وفي الوقت المناسب.