موانئ المملكة تحرز تقدماً في مؤشر الاتصال بخطوط الملاحة العالمية

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سجلت موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للربع الثالث من العام 2020، أن موانئ المملكة سجلت 13.8 نقطة، بنسبة زيادة بلغت 24.6%، الذي يُعد الأعلى في المنطقة ليصل إلى 70.14 نقطة، منذ الربع الأول 2019 حتى الربع الثالث 2020.

ويأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» ومبادراتها الطموحة للوصول إلى الريادة الإقليمية.

والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، إضافة إلى الارتقاء بقطاع الموانئ من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». ووفقاً للتقرير، فقد سجلت موانئ المملكة تقدماً تصاعدياً في هذا المؤشر العالمي، حيث بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الأول 2019 (56.3) نقطة.