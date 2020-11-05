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«الحصيني» يتوقع: بداية الحالة المطرية الثانية السبت المقبل.. وينصح سكان هذه المناطق بتجهيز ملابس شتوية

«الحصيني» يتوقع: بداية الحالة المطرية الثانية السبت المقبل.. وينصح سكان هذه المناطق بتجهيز ملابس شتوية
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تواصل – فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الخميس ، تراجع الحالة الممطرة ، وبداية الحالة الثانية من يوم السبت .

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر : ” متوقع تراجع الحالة الممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام 1442هـ ، ومن السبت متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، كما يتوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة ” .

وأضاف الحصيني : ” نطاق تأثير الحالة الممطرة الثانية ، أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وشمال الشرقية ، قوة الحالة مكة وجنوبها وبين حائل والقصيم وشمال شرقهما ، ويتوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام بإذن الله “.

وتابع : ” أجواء نهاية الأسبوع بإذن الله ، من معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً ومن باردة إلى تميل للبرودة آخر الليل على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات ، تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلاً ” .

وأوضح الحصيني : ” مكة والمدينة وجازان حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً ، رياح متوسطة الجمعة على الغربية والسبت على الوسطى والغربية والشمالية” .

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