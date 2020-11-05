وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حديثي الولادة.

– طبيب عام/ الرعاية الأولية.

– طبيب عام/ أطفال.

– مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة.

– مدرب تمريض.

– طبيب جراحة التجميل.

– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبرموقعه الإلكتروني للتوظيف .