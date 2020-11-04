«مليار ريال».. أحبطت المملكة تهريبها في 73 يوماً فقط

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تصدت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 نوفمبر الجاري لـ 7 محاولات تهريب أموال للخارج، بلغت في مجملها نحو مليار و2 مليون ريال، وتمكنت من الإطاحة بالعصابات المسؤولة عن عمليات التحويل غير النظامية.

وبحسب “الوطن”، ففد شهد شهر أغسطس الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 مواطنين ومقيمين حولوا خارجياً خلال 8 أشهر فقط أكثر من 500 مليون ريال، وفي سبتمبر تم القبض على تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، بلغ مجموعها 120 مليون ريال، وفي منتصف وأواخر أكتوبر تم القبض على 3 تشكيلات عصابية خلال شروعهم بتحويل نحو 16 مليون ريال.

وبدخول شهر نوفمبر الجاري وعلى مدار يومي 2 و 3 من الشهر، أعلنت جهات الاختصاص عن إحباط محاولتين لتهريب الأموال، الأولى بمبلغ مليون و650 ألف ريال، والثانية مصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي.