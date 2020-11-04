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ما هو وضع الدعم المخصص للمواطنة بعد تصديق عقد الزواج؟ .. «حساب المواطن» يُجيب

ما هو وضع الدعم المخصص للمواطنة بعد تصديق عقد الزواج؟ .. «حساب المواطن» يُجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الحساب الرسمي لخدمة المسفيدين من حساب المواطن عن تساؤل طرحه مواطن عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول فيه: “إذا تم عقد الزواج وتصديق الزواج هل يتم تنزيل حساب المواطن للزوجة مثل السابق أو ينزل في حساب الزوج؟”.

وقال الحساب في رده على هذا السؤال: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية الى “متزوجة” لابد من إضافة الزوجة كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج” ،وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملكم الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةhttp://portal.ca.gov.sa

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أكد صرف الدفعة رقم 36 للشهر الجاري فى موعده المحدد في العاشر من الشهر الجاري، حيث لم يتبق سوى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 36 من برنامج حساب المواطن.

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر نوفمبر الجاري وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://t.co/kHkytVeDqu?amp=1)

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