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عميد متقاعد يفتتح مطعماً ويوصل الطلبات للزبائن بنفسه: “التقاعد لا يعني أن تجلس” (فيديو)

عميد متقاعد يفتتح مطعماً ويوصل الطلبات للزبائن بنفسه: “التقاعد لا يعني أن تجلس” (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعميد متقاعد وهو يوصل الطلبات من مطعمه إلى الزبائن بنفسه .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الزبائن ، مدى دهشته لرؤيته صاحب المطعم بنفسه وهو يوصل الطعام ، كما أنه كان عميداً في الدفاع المدني قبل أن يتقاعد .

وأثنى موثق الفيديو على العميد متقاعد عبدالله علي العامر ، مشيراً إلى أن ما يفعله يعتبر رسالة يجب توجيهها للشباب أن العمل ليس له عمر أو حد معين ، والشغل لا يعيب أحد .

من جانبه أكد العامر ، أن التقاعد لا يعني أن تجلس بدون أن تفعل أي شيء ، مشيراً إلى أنه هو من يقوم بالطبخ بنفسه في المطعم .

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