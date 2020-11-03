عميد متقاعد يفتتح مطعماً ويوصل الطلبات للزبائن بنفسه: “التقاعد لا يعني أن تجلس” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعميد متقاعد وهو يوصل الطلبات من مطعمه إلى الزبائن بنفسه .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الزبائن ، مدى دهشته لرؤيته صاحب المطعم بنفسه وهو يوصل الطعام ، كما أنه كان عميداً في الدفاع المدني قبل أن يتقاعد .

وأثنى موثق الفيديو على العميد متقاعد عبدالله علي العامر ، مشيراً إلى أن ما يفعله يعتبر رسالة يجب توجيهها للشباب أن العمل ليس له عمر أو حد معين ، والشغل لا يعيب أحد .

من جانبه أكد العامر ، أن التقاعد لا يعني أن تجلس بدون أن تفعل أي شيء ، مشيراً إلى أنه هو من يقوم بالطبخ بنفسه في المطعم .