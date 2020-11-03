عميد متقاعد يفتتح مطعماً ويوصل الطلبات للزبائن بنفسه: “التقاعد لا يعني أن تجلس” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعميد متقاعد وهو يوصل الطلبات من مطعمه إلى الزبائن بنفسه .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الزبائن ، مدى دهشته لرؤيته صاحب المطعم بنفسه وهو يوصل الطعام ، كما أنه كان عميداً في الدفاع المدني قبل أن يتقاعد .
وأثنى موثق الفيديو على العميد متقاعد عبدالله علي العامر ، مشيراً إلى أن ما يفعله يعتبر رسالة يجب توجيهها للشباب أن العمل ليس له عمر أو حد معين ، والشغل لا يعيب أحد .
من جانبه أكد العامر ، أن التقاعد لا يعني أن تجلس بدون أن تفعل أي شيء ، مشيراً إلى أنه هو من يقوم بالطبخ بنفسه في المطعم .
#العميد_العصاميpic.twitter.com/nkXmZ3Fvqi
— فهد الموسى (@fahd541)November 3, 2020