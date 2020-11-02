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بداية من الغد.. نظام تقني لمراقبة حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية بمركبات النقل

بداية من الغد.. نظام تقني لمراقبة حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية بمركبات النقل
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تواصل – فريق التحرير:

تدشن غداً عبر المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل “وصل” خدمة تتبع وقياس درجة الحرارة والرطوبة في المركبات الناقلة للغذاء والدواء إضافة إلى المستودعات المرتبطة بها.

من جانبه، أوضح الدكتور رائد الصالحي المستشار لتطبيقات إنترنت الأشياء في الهيئة العامة للنقل أن الخدمة تأتي نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتتمثل الخدمة في تفعيل نظام إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت ذات العلاقة بها، وذلك للإسهام في ضمان سلامة تلك المنتجات في إطار تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في مجال إنترنت الأشياء ورفع مستوى الالتزام باشتراطات النقل والتخزين.

تطبيق المشروع على مراحل

فيما قال طلال السبيعي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للغذاء والدواء  انه سيطبق المشروع على مراحل تبدأ اختياريا من مصانع ومستودعات الأدوية والأجهزة الطبية ومصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ووسائل النقل الخاصة بها، على أن تُلزم جميع المنشآت بذلك لتشمل تفعيلا كاملا لمذكرة التفاهم التي وقعتها “الغذاء والدواء” مع “الهيئة العامة للنقل” في وقت سابق التي تهدف إلى تكامل أداء الهيئتين، حسب مهامهما واختصاصاتهما في مجال تعزيز الرقابة والإشراف على سلاسل التوريد وما يتضمنها من عمليات نقل وتخزين وتوزيع للأنشطة والمواد الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تبادل البيانات وأتمتة الإجراءات.

 

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