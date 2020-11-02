استشاري يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب

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نصح د.عبدالعزيز العجاجي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طبيب استشاري في طب الأسرة، بممارسة الرياضة بانتظام، للحفاظ على صحة القلب والصحة بصفة عامة.

وقال العجاجي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلق الله أجسامنا للحركة والعمل.. بالرياضة المنتظمة تحافظ على كفاءة القلب والجهاز التنفسي والمناعي وتظل مفاصلك قوية ويسهل حركتها وتحسن من مقاومتها للتيبس والإصابة.

وأضاف استشاري طب الأسرة د. عبدالعزيز العجاجي محذرا من خطورة إهمال الرياضة “نحن نظلم أجسامنا بقلة الحركة”.