الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب

استشاري يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح د.عبدالعزيز العجاجي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طبيب استشاري في طب الأسرة، بممارسة الرياضة بانتظام، للحفاظ على صحة القلب والصحة بصفة عامة.

وقال العجاجي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلق الله أجسامنا للحركة والعمل.. بالرياضة المنتظمة تحافظ على كفاءة القلب والجهاز التنفسي والمناعي وتظل مفاصلك قوية ويسهل حركتها وتحسن من مقاومتها للتيبس والإصابة.

وأضاف استشاري طب الأسرة د. عبدالعزيز العجاجي محذرا من خطورة إهمال الرياضة “نحن نظلم أجسامنا بقلة الحركة”.

مواد ذات صلة

استشاري يحذر من 3 أعراض حال التعرض لارتفاع ضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة

استشاري يحذر من 3 أعراض حال التعرض لارتفاع ضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة

7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»

7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»

صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي

صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي

نصائح ذهبية لنوم صحي ومواجهة الأرق أثناء فصل الخريف

نصائح ذهبية لنوم صحي ومواجهة الأرق أثناء فصل الخريف

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>