شاهد.. جريان للسيول العارمة بمحافظة العيص

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو وثق جريان للسيول العارمة شرق المرامية غرب محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.