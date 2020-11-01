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وكيل وزارة الحج: سلامة المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أعراض كورونا (فيديو)

وكيل وزارة الحج: سلامة المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أعراض كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات المعتمرين الدكتور عمرو المداح سلامة المعتمرين القادمين على الرحلة الأولى من أي أعراض لفيروس كورونا.

يذكر أن أول رحلة للمعتمرين من الخارج وصلت من باكستان إلى المملكة بكل يسر وسهولة وكانت في استقبالهم وزير الشؤون الإسلامية ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز.

وأضاف وكيل وزارة الحج والعمرة أن الوقت الذي استغرقه المعتمرون منذ الخروج من الطائرة وحتى استلام الحقائب أقل من 23 دقيقة.

وأضاف عمرو المداح: “نحن الآن في انتظار الرحلة القادمة من دولة إندونيسيا الشقيقة والتي تحمل المجموعة الثانية من المعتمرين القادمين لأداء العمرة بإذن الله”.

 

 

 

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