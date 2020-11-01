الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«متحدث الداخلية»: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها

«متحدث الداخلية»: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها
0

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن رجال الأمن مستمرون في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

 ودعا في المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الأحد، الجميع إلى الإبلاغ عن أي تهاون في الاحترازات الوقائية.

 وأكد أن الجهات الأمنية رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 وأوصى” الشلهوب” الجميع بارتداء الكمامات خارج المنزل، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها.

وأشار إلى أنه يجب التذكير بأن العودة للأوضاع الطبيعية، لا تعني زوال المخاطر.

وتابع :”على كل منا مسؤولية وطنية لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، وأداء دوره في منع انتشاره، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في جميع الأوقات”.

 

مواد ذات صلة

«متحدث الصحة»: على الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية

«متحدث الصحة»: على الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية

«الصحة»: تسجيل 374 إصابة جديدة بـ«كورونا» و394 حالة تعافي و18 وفاة

«الصحة»: تسجيل 374 إصابة جديدة بـ«كورونا» و394 حالة تعافي و18 وفاة

«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً

«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً

ما حُكم ارتداء المُحرِم للكمامة الطبية؟.. العلامة «الفوزان» يوضح (فيديو)

ما حُكم ارتداء المُحرِم للكمامة الطبية؟.. العلامة «الفوزان» يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>