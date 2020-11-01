«متحدث الداخلية»: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن رجال الأمن مستمرون في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا في المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الأحد، الجميع إلى الإبلاغ عن أي تهاون في الاحترازات الوقائية.

وأكد أن الجهات الأمنية رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا بالمملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوصى” الشلهوب” الجميع بارتداء الكمامات خارج المنزل، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها.

وأشار إلى أنه يجب التذكير بأن العودة للأوضاع الطبيعية، لا تعني زوال المخاطر.

وتابع :”على كل منا مسؤولية وطنية لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، وأداء دوره في منع انتشاره، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في جميع الأوقات”.