الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«متحدث الصحة»: على الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية

«متحدث الصحة»: على الجميع الإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية
0

تواصل- فريق التحرير:

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الجميع للإبلاغ عن المراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأضاف “متحدث الصحة” خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات الفيروس أن الأوضاع في المملكة مطمئنة، لافتاً إلى أن التقارب وعدم لبس الكمامات وعدم تعقيم الأيدي عوامل أدت إلى تفشي كورونا في العالم.

وأشار إلى  أن تعرض عدد من دول العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا بسبب عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد أن فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ يواصل نشاطه وانتشاره، في العالم.

وقال إن الحالات الحرجة والوفيات بسبب كورونا في تراجع ملحوظ بالمملكة، منوهاً بأنه في ظل الوضع الحالي لكورونا ليس هناك حاجة لفرض منع تجول.

ولفت إلى أنه إذا تم رصد تسارع في نمو الحالات بعدوى “كورونا” في إحدى المناطق أو بؤرة جغرافية وفترة زمنية محددة ، فسيتم تطبيق إجراءات أعلى للسيطرة ومنع انتشار الفيروس.

مواد ذات صلة

شاهد..وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة

شاهد..وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة

«متحدث الداخلية»: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها

«متحدث الداخلية»: عقوبة عدم لبس الكمامة تتضاعف في حال تكرارها

ما حُكم ارتداء المُحرِم للكمامة الطبية؟.. العلامة «الفوزان» يوضح (فيديو)

ما حُكم ارتداء المُحرِم للكمامة الطبية؟.. العلامة «الفوزان» يوضح (فيديو)

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة حتى الـ9 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة حتى الـ9 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>