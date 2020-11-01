«الحج» تكشف عن مدة إقامة القادمين للعمرة من الخارج

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الحج والعمرة ، أن مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام.

جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات حول مدة الإقامة للقادمين من الخارج لأداء العمرة ، عبر حسابها الخاص «خدمات المستفيدين» على موقع تويتر .

وأضافت وزارة الحج أن الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق «اعتمرنا» هي إلى نهاية ديسمبر 2020 فقط.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والتي تسمح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.

وتسمح المرحلة الثالثة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.