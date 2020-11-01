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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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