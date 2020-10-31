الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التعليم» تنشر جداول الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل

«التعليم» تنشر جداول الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦(هنا الرابط).

كما نشرت الوزارةدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط ) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) من الأسبوع العاشر، والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

مواد ذات صلة

«تعليم الطائف»: توزيع 1601 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في برنامج «تكافل»

«تعليم الطائف»: توزيع 1601 جهاز لوحي للطلاب المسجلين في برنامج «تكافل»

أكثر من 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة مدرستي

أكثر من 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة مدرستي

«التعليم»: 5 خطوات للتسجيل في «مسار التميز للابتعاث» (فيديو)

«التعليم»: 5 خطوات للتسجيل في «مسار التميز للابتعاث» (فيديو)

«التعليم»: الاختبارات الحضورية تبقى اختياراً وفق ٣ اشتراطات

«التعليم»: الاختبارات الحضورية تبقى اختياراً وفق ٣ اشتراطات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>