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مقتل وإصابة 53 بانفجار خط أنابيب غاز بالعراق

مقتل وإصابة 53 بانفجار خط أنابيب غاز بالعراق
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تواصل- وكالات:

كشفت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم السبت، عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة 51 آخرون، بعد انفجار في خط أنابيب غاز جنوبي البلاد.

ووأوضحت الشرطة العراقية، في بيان لها، أن الانفجار وقع مساء الجمعة قرب مدينة السماوة على بعد 270 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد، لافتة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز.

وورد في بيان عسكري، أن الانفجار أودى بحياة طفلين وتسبب في إصابة 28، من بينهم 9 مسلحين بفصيل شيعي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف البيان أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن فرق الإطفاء لا تزال تحاول إخماد الحرائق.

وقالت مصادر الشرطة إن امتدادا لخط الأنابيب يمر قرب معسكر فصيل عراقي مسلح بالقرب من السماوة.

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