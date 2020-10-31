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ميزة في آيفون 12 لم تعلن عنها آبل

ميزة في آيفون 12 لم تعلن عنها آبل
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تواصل – وكالات:

أعلنت آبل هذا الشهر خلال حدث عبر الإنترنت، إطلاق مجموعة من أجهزة آيفون 12 الجديدة.

ورغم الحديث عن نظام “MagSafe” الذي يسمح لشواحن وملحقات لاسلكية سريعة مثل الحافظات وحاملات البطاقات، بالارتباط بالجزء الخلفي من جهاز آيفون 12، إلا أن أبل أخفت أفضل جزء من هذا النظام الجديد.

وفقاً للجنة الاتصالات الفيدرالية، الهيئة التنظيمية في الولايات المتحدة التي تصدّق على الأجهزة الإلكترونية، يبدو أن طرازات آيفون 12 قادرة على إعادة شحن الملحقات والهواتف الذكية الأخرى باستخدام ميزة الشحن اللاسلكي أيضاً.

وبحسب اللجنة يسمح النظام الجديد بشحن الهواتف الذكية الأخرى من آيفون السابقة وهواتف أندرويد، إضافة إلى ملحقات عديدة أخرى، حسب إكسبرس أونلاين البريطانية.

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