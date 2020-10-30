«النمر» يوجه 3 نصائح مهمة لأسرة مريض «آلزهايمر»

تواصل – فريق التحرير :
وجه الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب ، عدداً من النصائح المهمة إلى أسر مرضى آلزهايمر .
وحذر النمر ، أسرة مريض آلزهايمر من السماح له بقيادة سيارته ، أو الخروج من البيت بمفرده .
وشدد النمر على أهمية وضع سوار على يده يحمل معلومات الاتصال بأبنائه والأمراض التي يعاني منها في حال فقدانه .
نصيحة:
اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)October 30, 2020