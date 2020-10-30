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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«النمر» يوجه 3 نصائح مهمة لأسرة مريض «آلزهايمر»

«النمر» يوجه 3 نصائح مهمة لأسرة مريض «آلزهايمر»
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تواصل – فريق التحرير :

وجه الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب ، عدداً من النصائح المهمة إلى أسر مرضى آلزهايمر .

وحذر النمر ، أسرة مريض آلزهايمر من السماح له بقيادة سيارته ، أو الخروج من البيت بمفرده .

وشدد النمر على أهمية وضع سوار على يده يحمل معلومات الاتصال بأبنائه والأمراض التي يعاني منها في حال فقدانه .

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