«النمر» يوجه 3 نصائح مهمة لأسرة مريض «آلزهايمر»

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وجه الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب ، عدداً من النصائح المهمة إلى أسر مرضى آلزهايمر .

وحذر النمر ، أسرة مريض آلزهايمر من السماح له بقيادة سيارته ، أو الخروج من البيت بمفرده .

وشدد النمر على أهمية وضع سوار على يده يحمل معلومات الاتصال بأبنائه والأمراض التي يعاني منها في حال فقدانه .