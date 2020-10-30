هل يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري؟ .. «التجارة» توضح

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة التجارة ، أنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري .

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المواطنين ، عبر حساب الوزارة على تويتر ، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة قائمة ولا تكون في مرحلة التأسيس، ولا يمكن له أن يمتلك حق إدارة الشركة .

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا.

وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي:هنا.