هل يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري؟ .. «التجارة» توضح

تواصل – فريق التحرير :
أكدت وزارة التجارة ، أنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري .
جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المواطنين ، عبر حساب الوزارة على تويتر ، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة قائمة ولا تكون في مرحلة التأسيس، ولا يمكن له أن يمتلك حق إدارة الشركة .
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا.
وقالت: إنه يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي:هنا.
مرحباً بك، لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري.
كما نفيدك بأنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة قائمة ولا تكون في مرحلة التأسيس، ولا يمكن له أن يمتلك حق إدارة الشركة
نسعد بخدمتك.
— وزارة التجارة (@MCgovSA)October 30, 2020