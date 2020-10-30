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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توفر 3 آلاف وظيفة.. «البيئة» توضح مزايا توطين مهنة الصيد

توفر 3 آلاف وظيفة.. «البيئة» توضح مزايا توطين مهنة الصيد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تستهدف توفير 3 آلاف وظيفة مباشرة، وتدريب 10 آلاف مواطن، من مبادرتها توطين مهنة الصيد.

وأضافت الوزارة أن العمل في مهنة الصيد يوفر للمواطن عدة مزايا، مثل الاستدامة، ودخل ثابت، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، وعضويات في الجمعيات التعاونية.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على العمل في قطاعات الصيد المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز صناعة رواد الأعمال، وتحسين المستوى المعيشي للصياد، وتعزيز العمل التعاوني.

وتوفر الوزارة من خلال هذه المبادرة ممكنات العمل المختلفة للراغبين في الاستفادة منها، مثل قوارب صيد حديثة وشاحنات متنقلة للخدمات المساندة، كالنقل والتوزيع، والتموين، والصيانة الفنية.

 

 

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