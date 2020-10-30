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«مهارات الإنعاش القلبي».. برنامج تدريبي لمنسوبي «الموارد البشرية» بمستشفى «الإمام عبدالرحمن الفيصل»

«مهارات الإنعاش القلبي».. برنامج تدريبي لمنسوبي «الموارد البشرية» بمستشفى «الإمام عبدالرحمن الفيصل»
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تواصل- فريق التحرير:

قدم الطاقم الطبي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض ، البرنامج التدريبي التابع لمبادرة «مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي»، لمنسوبي وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض، والعاملين بدور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل .

 وأُجري البرنامج التدريبي – عن بعد – عبر برنامج «Zoom»ـ حيث شهد البرنامج حضور المستشار العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور ضيف الله بن حمدان العتيبي عضو المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة ومدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عتيق بن محمد القرني .

 واستفاد من حضور البرنامج التدريبي قرابة ١١٧موظف من جميع فروع الوزارة، ومن المقرر أن تستمر تلك المبادرة في الانعقاد بشكل شهري طوال العام حتى يتم تغطية جميع الموظفين بالوزارة.

يأتي ذلك انطلاقاً من توصيات المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم للرعايه المتكاملة، التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى، بتوعية جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة التوعية الصحية

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