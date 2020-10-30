الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف إداري”؛ وذلك للعمل بفرع مكتب البرنامج في محافظة جدة.

وأوضح البرنامج، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغويات، القانون، علم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذو الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبرموقعه الإلكترونيللتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

مواد ذات صلة

توفر 3 آلاف وظيفة.. «البيئة» توضح مزايا توطين مهنة الصيد

توفر 3 آلاف وظيفة.. «البيئة» توضح مزايا توطين مهنة الصيد

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص

فتح باب القبول والتسجيل على «رتبة جندي» بالمديرية العامة للجوازات

فتح باب القبول والتسجيل على «رتبة جندي» بالمديرية العامة للجوازات

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>