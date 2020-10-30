برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف إداري”؛ وذلك للعمل بفرع مكتب البرنامج في محافظة جدة.

وأوضح البرنامج، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغويات، القانون، علم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذو الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبرموقعه الإلكترونيللتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.