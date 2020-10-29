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ابتغاء وجه الله.. مواطن يتنازل عن قاتل والده بالحدود الشمالية

ابتغاء وجه الله.. مواطن يتنازل عن قاتل والده بالحدود الشمالية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المواطن طلال مظهر السعدون عن تنازله لعتق رقبة سعدون بن دحام الهذال لوجه الله استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية ، مقدما شكره وتقديره لسموه لحرصه على إصلاح ذات البين واهتمامه ومتابعته عن كثب ومساعيه الخيره غير المعلنة والتي تواصلت حى إعلان التنازل.

وأعلنت إمارة الحدود الشمالية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السعدون وجه شكره وتقديره لجميع شيوخ القبائل على حضورهم للمنزل يوم أمس ومساعيهم الطيبة النابعة من اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله .. على نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، مؤكدا دعوته للجميع لمحاربة المغالاة في الديات وأن ما عند الله خير وأبقى.

من جانبه عبر الشيخ مسلط بن زبن الهذال عن شكره وتقديره لسمو أمير الحدود الشمالية على مساعيه الخيرة لتنازل أهل الدم لوجه الله ومتابعته للموضوع باهتمام وعناية .

وأشار إلى أن عائلة السعدون أهل طيب ووفاء، وتنازلهم يوم أمس لوجه الله تعالى دليل آخر على معدنهم الأصيل ومحبتهم للتسامح.

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