الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سكني» يُطلق مشروع «النُخبة» بالدمام.. يوفّر 869 وحدة سكنية

«سكني» يُطلق مشروع «النُخبة» بالدمام.. يوفّر 869 وحدة سكنية
0

تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, إطلاق مشروع “النخبة” الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار، ويمكن تحميل تطبيق “سكني” للاطلاع على جميع المشاريع من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن مشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتميز بموقع إستراتيجي شمال حي ضاحية الملك فهد على مساحة 500,000م2، مما يسهل الوصول إليه، ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

من جهته بين المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن مشروع “النخبة” يوفّر تصاميم جاذبة تتوافق مع معايير برنامج “جودة الحياة” لإيجاد نمط حياة صحي للمواطنين من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتعزيز مشاركة ساكنيه في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ 27 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين توفّر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتوزع في عدد من محافظات المنطقة بتصاميم ونماذج متعددة تشمل (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة لتلبية تطلعات المواطنين ورغباتهم؛ بهدف زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستمر برنامج “سكني” في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها من خلال استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

مواد ذات صلة

إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أكتوبر

إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أكتوبر

عبر «بوابة سكني».. إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة توفّر أكثر من 2300 قطعة أرض

عبر «بوابة سكني».. إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة توفّر أكثر من 2300 قطعة أرض

«إيجار» توضح شرطاً مهماً لإلغاء تجديد العقد تلقائياً عبر منصتها

«إيجار» توضح شرطاً مهماً لإلغاء تجديد العقد تلقائياً عبر منصتها

3 نصائح مهمة من «إيجار» للمستأجر قبل إتمام العقد

3 نصائح مهمة من «إيجار» للمستأجر قبل إتمام العقد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>