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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية»

تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية»
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية استخدام قائد المركبة للوحات النظامية والتأكد من تثبيتها جيداً في مكانها الصحيح.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة استخدام اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة مخالفة عدم تثبيت لوحات المركبة النظامية تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة هذه المخالفة.

 

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